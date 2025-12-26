Piene prolungate i fiumi sotto pressione | il bilancio della Regione

Gli argini sono stati sottoposti a forte pressione, a lungo. Piene prolungate che hanno determinato livelli superiore a soglia 3 nei corsi d’acqua del bolognese e ravennate. Si evidenzia in particolare: sull’Idice per 32 ore, sul Senio per 11 ore, sul Lamone per 9 ore. L’Agenzia regionale per la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

