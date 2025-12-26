Piene dei fiumi il bilancio | 209 persone evacuate la sera di Natale

I fiumi sotto osservazione nella notte – Senio, Santerno, Lamone - scesi al di sotto di soglia 3 (rossa) e le 209 persone accolte nei punti predisposti secondo i piani di protezione civile dopo le evacuazioni ordinate giovedì dai sindaci, rientrate nelle loro case già dalle prime ore del mattino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

