Piena del Lamone continua il monitoraggio del deflusso delle acque

Nelle ultime ore la piena del Lamone ha continuato a transitare a Mezzano facendo registrare un progressivo calo dei livelli idrometrici. “Siamo passati dalla soglia rossa a quella arancione, i livelli stanno continuando a diminuire e non si prevedono ulteriori incrementi da monte - aggiorna il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Piena del Lamone, continua il monitoraggio del deflusso delle acque Leggi anche: Alluvione del 2014, l'avvocato Canafoglia: «Non fu attivato alcun monitoraggio delle acque» Leggi anche: La piena del Lamone sta scendendo a valle Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ancora pioggia, ma non ci sono criticità sui fiumi, continua il monitoraggio; Allerta da rossa ad arancione in Emilia-Romagna. Gialla in Puglia, Abruzzo, Sardegna e Sicilia - Senio, Santerno e Lamone sopra soglia rossa, fino a 200 millimetri di pioggia; Diretta maltempo in Emilia-Romagna, evacuazioni per rischio esondazione nel Ravennate. Preoccupa la piena del Senio: notte di paura. LA DIRETTA - La paura è alle spalle: passata senza danni la piena dei fiumi - In poche ore il livello idrometrico del Senio e del Lamone è cresciuto, con molti sindaci del territor ... ravennatoday.it

Allerta rossa in Emilia-Romagna: preoccupa la piena del Senio e del Lamone, disposte evacuazioni nel Ravennate. Ritardi e cancellazioni per vento forte all’aeroporto di Firenze - Evacuate le frazioni di Villanova e Glorie a Bagnacavallo. ilfattoquotidiano.it

Maltempo, evacuazioni nel Ravennate: attesa la piena del Senio. Continua l'allerta rossa in Emilia-Romagna - Sta salendo, nel Ravennate, anche il livello del fiume Lamone così il Comune di Bagnacavallo ha disposto l'evacuazione delle frazioni di Villanova e Glorie: l'ordinanza prevede l'evacuazione totale fi ... leggo.it

Aggiornamento ore 2.45 Il picco di piena del Senio e' passato a Cotignola e il livello sta scendendo mentre a Fusignano arriva in questi minuti. Per quanto riguarda il livello del Lamone sta scendendo a Pieve Cesato ma deve ancora arrivare a Mezzano. A que - facebook.com facebook

Foto di Meteo-PedemontanaForlivese del livello del Fiume Lamone a Bagnacavallo (RA). Sopra soglia rossa a Pieve Cesato, quasi al colmo di piena. In soglia arancione a Mezzano, in crescita. x.com

