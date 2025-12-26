Piena del Lamone continua il monitoraggio del deflusso delle acque

Nelle ultime ore la piena del Lamone ha continuato a transitare a Mezzano facendo registrare un progressivo calo dei livelli idrometrici. “Siamo passati dalla soglia rossa a quella arancione, i livelli stanno continuando a diminuire e non si prevedono ulteriori incrementi da monte - aggiorna il. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

piena del lamone continua il monitoraggio del deflusso delle acque

