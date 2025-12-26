Phisikk du role – Buen Camino il lato spirituale di Checco Zalone

È un maestro di spiazzamenti meglio del Debord situazionista, Luca Medici, in arte Checco Zalone, che ha annunciato il suo ritorno nelle sale cinematografiche, dopo quasi sei anni di assenza, con un video sibillino fatto circolare sapientemente qualche giorno prima dell’uscita natalizia del film “Buen Camino”. Il titolo della clip, che accompagnerà anche i titoli di coda del film, è inequivocabile: “Prostata Enflamada”. Il video è affidato all’improbabile ballerino di flamenco Joaquin Cortison, che è sempre l’ineffabile Checco, alle prese col problema del maschio in viaggio oltre le colonne d’Ercole dell’età di mezzo, impegnato alla ricerca di toilette piuttosto che di voluttuose fanciulle da sogno erotico italiano in inutile attesa. 🔗 Leggi su Formiche.net

