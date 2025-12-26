Pesticidi nel piatto allarme Legambiente 2025 | questo ortaggio è il più contaminato
Succede sempre nello stesso modo. Vai al mercato, scegli i colori più vivi, tocchi la buccia liscia, pensi alla ricetta. In quel gesto quotidiano c’è una fiducia silenziosa: quella che ciò che porti a casa sia sicuro. Ma il nuovo dossier di Legambiente incrina proprio quel momento, perché racconta una verità che fa più rumore quando è ordinaria. I pesticidi non sono un’eccezione. Sono la regola. Il rapporto Stop pesticidi nel piatto 2025 fotografa un’Italia agricola che continua a convivere con i residui chimici nel cibo. E lo fa con numeri che non lasciano spazio a interpretazioni consolatorie. 🔗 Leggi su Urbanpost.it
