Pesticidi nel piatto allarme Legambiente 2025 | questo ortaggio è il più contaminato

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Succede sempre nello stesso modo. Vai al mercato, scegli i colori più vivi, tocchi la buccia liscia, pensi alla ricetta. In quel gesto quotidiano c’è una fiducia silenziosa: quella che ciò che porti a casa sia sicuro. Ma il nuovo dossier di Legambiente incrina proprio quel momento, perché racconta una verità che fa più rumore quando è ordinaria. I pesticidi non sono un’eccezione. Sono la regola. Il rapporto Stop pesticidi nel piatto 2025 fotografa un’Italia agricola che continua a convivere con i residui chimici nel cibo. E lo fa con numeri che non lasciano spazio a interpretazioni consolatorie. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

pesticidi nel piatto allarme legambiente 2025 questo ortaggio 232 il pi249 contaminato

© Urbanpost.it - Pesticidi nel piatto, allarme Legambiente 2025: questo ortaggio è il più contaminato

Leggi anche: Il dossier sui pesticidi di Legambiente: frutta e ortaggi ancora a rischio. Il 48% dei prodotti esaminati contiene uno o più fitofarmaci

Leggi anche: “Attenzione a questi 12 tipi di frutta e verdura: aumentano il rischio di assorbire i pesticidi”: l’allarme nel nuovo studio

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Quasi la metà degli alimenti convenzionali è contaminata da pesticidi: le analisi a campione di Legambiente; Pesticidi nel piatto, ecco cosa rivela il dossier di Legambiente nel 2025.

Pesticidi nel piatto: questo è l’ortaggio più contaminato nella classifica Legambiente - Dal punto di vista generale, quasi metà dei cibi convenzionali contiene dei residui chimici. greenme.it

Quasi la metà degli alimenti convenzionali è contaminata da pesticidi: le analisi a campione di Legambiente - 682 campioni di alimenti, il 48 per cento contiene residui di sostanze chimiche. lifegate.it

pesticidi piatto allarme legambientePesticidi nel piatto: quasi la metà dei cibi convenzionali contiene residui - Il nuovo dossier Stop pesticidi nel piatto 2025 di Legambiente restituisce un quadro tutt’altro che rassicurante sull’impatto dei fitofarmaci nella filiera agroalimentare italiana. greenreport.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.