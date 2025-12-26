Perugia la sorpresa di Natale | i carabinieri fanno visita al collega in pensione Ottavio Caringi
Sorpresa di Natale. I carabinieri di Perugia hanno fatto visita al vice brigadiere in congedo Ottavio Caringi, 93enne, in servizio nell’Arma fino al 1991. “Un incontro semplice ma carico di significato, durante il quale il comandante della Compagnia di Perugia, maggiore Roberta Cozzolino. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Perugia, gli auguri di Natale dei carabinieri al 93enne Vice Brigadiere Ottavio Caringi - In occasione delle festività natalizie, i carabinieri della compagnia di Perugia hanno fatto visita al Vice Brigadiere in congedo Ottavio Caringi, 93 anni, in servizio nell'Arma fino al 1991.
