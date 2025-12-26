Non aveva accettato la fine della relazione e aveva iniziato a perseguitare la ex fidanzata.Messaggi minatori, appostamenti sotto casa: un ragazzino di 17 anni è stato arrestato dai crabinieri della stazione di Belgioioso (Pavia) in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Perseguita la ex fidanzata dopo la fine della storia: baby stalker in carcere

Leggi anche: Minaccia di morte e perseguita la ex dopo la fine della relazione, 50enne arrestato

Leggi anche: Perseguita la ex in centro. Arrestato lo stalker

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Oristano, dopo la ex perseguita anche la nuova compagna: incastrato dai messaggi, la Polizia lo arresta in un bnb; Minaccia di morte e perseguita la ex dopo la fine della relazione, 50enne arrestato; Perseguita l'ex fidanzata e la insegue per strada: arrestato a Catania; Perseguita l'ex compagna e la insegue mentre va dal parrucchiere: arrestato 45enne.

Perseguita l’ex fidanzata, minacce di morte per strada e sui social: 23enne arrestato nel Casertano - Il giovane è stato arrestato dai carabinieri: non aveva accettato la fine della relazione con la ex fidanzata e aveva cominciato a perseguitarla, anche ... fanpage.it