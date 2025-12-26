Perseguita la ex fidanzata dopo la fine della storia | baby stalker in carcere
Non aveva accettato la fine della relazione e aveva iniziato a perseguitare la ex fidanzata.Messaggi minatori, appostamenti sotto casa: un ragazzino di 17 anni è stato arrestato dai crabinieri della stazione di Belgioioso (Pavia) in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
