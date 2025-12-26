Perry Bamonte morto il chitarrista dei The Cure | stroncato da una breve malattia a 65 anni
Lutto nel mondo della musica. È morto all'età di 65 anni Perry Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei The Cure. A confermarlo è la band britannica, con. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: È morto Perry “Teddy” Bamonte, storico chitarrista e tastierista dei The Cure: aveva 65 anni
Leggi anche: Perry Bamonte, morto lo storico chitarrista dei The Cure
Perry Bamonte, morto il chitarrista dei The Cure: stroncato da una breve malattia a 65 anni; È morto Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista dei Cure: aveva 65 anni; “Mio figlio poteva morire ma nessuno lo ha soccorso. Milano vive nell’indifferenza”; Maltempo Emilia Romagna: Senio, Santerno e Lamone sopra soglia rossa.
È morto Perry ‘Teddy’ Bamonte, lo storico chitarrista dei Cure. La band: “Ci mancherà enormemente” - Il musicista inglese è deceduto a Londra dopo una breve malattia: aveva 65 anni. msn.com
È morto Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista dei Cure. Aveva 65 anni - Lo ha annunciato la stessa band sul suo sito web ufficiale, precisando che il musicista si è spento dopo una breve malattia durante le vacanze di Natale: “Silenzioso, intenso, intuitivo, costante ed e ... tg24.sky.it
È morto Perry Archangelo Bamonte, storico chitarrista dei Cure - Lo annuncia la stessa band sul suo sito web ufficiale, precisando che il musicista si è spento dopo ... ansa.it
Perry Archangelo Bamonte, longtime guitarist and keyboardist for the influential goth band The Cure, has died at age 65. - facebook.com facebook
È morto Perry Bamonte, chitarrista e tastierista dei Cure negli anni ’90 x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.