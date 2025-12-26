Perde le dita per l’esplosione di un petardo | giovane di Manfredonia trasportato d’urgenza a Bari
È un 24enne di Manfredonia il primo ferito grave in Puglia per l’esplosione di un petardo. Il giovane è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari. A riferire l’episodio nel giorno di Natale, ai microfoni del Tgr Puglia, è stata Loredana Catalano, medico del pronto soccorso del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
