Perché un industriale delle armi si è dato fuoco nella piazza Rossa? Le pressioni di Mosca e cosa sta succedendo in Russia
Il conflitto dura ormai da così tanto, che sta modellando su di sé le strutture dell’economia e della società russa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Perché l'imprenditore delle armi si è dato fuoco nella piazza Rossa? Cosa succede in Russia | Presto un vertice Trump-Zelensky
Leggi anche: In Russia dopo le polemiche. La Filarmonica suona a Mosca. Sorrisi e selfie dalla Piazza Rossa
Armi, l’Italia negli ultimi cinque anni ne ha esportate l’86% in più e ora il governo vanifica ogni meccanismo di controllo previsto dalla legge - Via i dettagli sulle forniture di armi italiane a Paesi terzi; via l'elenco di quali banche - repubblica.it
Perché l'Italia deve smettere di vergognarsi della sua industria della difesa: è una delle poche, autentiche eccellenze tecnologiche del paese, in un momento storico in cui è più che mai necessaria - @carloalberto Carnevale Maffè x.com
