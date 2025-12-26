Perché un industriale delle armi si è dato fuoco nella piazza Rossa? Le pressioni di Mosca e cosa sta succedendo in Russia

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il conflitto dura ormai da così tanto, che sta modellando su di sé le strutture dell’economia e della società russa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

perch233 un industriale delle armi si 232 dato fuoco nella piazza rossa le pressioni di mosca e cosa sta succedendo in russia

© Xml2.corriere.it - Perché un industriale delle armi si è dato fuoco nella piazza Rossa? Le pressioni di Mosca e cosa sta succedendo in Russia

Leggi anche: Perché l'imprenditore delle armi si è dato fuoco nella piazza Rossa? Cosa succede in Russia | Presto un vertice Trump-Zelensky

Leggi anche: In Russia dopo le polemiche. La Filarmonica suona a Mosca. Sorrisi e selfie dalla Piazza Rossa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Armi, l’Italia negli ultimi cinque anni ne ha esportate l’86% in più e ora il governo vanifica ogni meccanismo di controllo previsto dalla legge - Via i dettagli sulle forniture di armi italiane a Paesi terzi; via l'elenco di quali banche - repubblica.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.