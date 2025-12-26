Dopo l’intensa maratona di pranzi, regali e impegni sociali di Natale, la tentazione di non cambiarsi e di restare tutto il giorno in pigiama o in abiti ultra-comodi è fortissima. Non si tratta solo di pigrizia o comodità: dietro a questa scelta si nasconde un meccanismo psicologico molto interessante che aiuta il nostro cervello a recuperare le energie spese durante le feste. Questo fenomeno si chiama “enclothed cognition” (che potremmo tradurre come “cognizione vestita”). In pratica, gli studi dimostrano che ciò che indossiamo non è un fatto neutro, ma influenza direttamente il modo in cui pensiamo e ci sentiamo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Perché restare in pigiama dopo Natale non è solo “comodità”, ma un atto d’amore verso di sé

