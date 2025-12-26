Perché la scuola italiana non insegna a ragionare? La proposta formare cittadini consapevoli | logica e argomentazione al posto del solo latino

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cogito Festival ha ospitato un confronto sul tema "Usare la logica in un mondo di illogici" con la partecipazione di Alessandro De Concini, divulgatore esperto di metodi di apprendimento, ed Eugenio Radin, filosofo vicentino specializzato in argomentazione. Gianluca Pedron ha moderato l'incontro dedicato al rapporto tra pensiero critico, scuola e distorsioni cognitive. L'articolo Perché la scuola italiana non insegna a ragionare? La proposta formare cittadini consapevoli: logica e argomentazione al posto del solo latino . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Frassinetti: “Tecnologia al servizio della persona, la scuola formi cittadini consapevoli e innovatori”

Leggi anche: Dentro l’informazione: la scuola che forma cittadini consapevoli

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.