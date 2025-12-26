Perché il 26 dicembre la stanchezza mentale è peggio di Capodanno e come si chiama in psicologia

Oggi è il giorno dopo Natale, e potresti sentirti strano: non sei malato, ma la voglia di fare è pari a zero, la concentrazione è scarsa e l’unica cosa che vuoi è stare fermo. Questo senso di esaurimento non è solo stanchezza fisica dovuta al troppo cibo, ma è una vera e propria spossatezza mentale o “stress da rientro”, e il 26 dicembre è il giorno in cui si fa sentire di più. La nostra mente, durante le feste, è sottoposta a un vero e proprio overload di stimoli: tante persone, chiacchiere, luci, musiche, e la costante necessità di “essere presenti” e socievoli. Il giorno di Natale è il culmine di questo sforzo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Chi era Santo Stefano, chiamato il «protomartire», e perché il 26 dicembre è un giorno festivo x.com

Oggi è il 26 dicembre, Santo Stefano! ... ma perché la Chiesa celebra Santo Stefano Come mai è una festività Vi raccontiamo la sua storia! - facebook.com facebook