Perché il 26 dicembre la stanchezza mentale è peggio di Capodanno e come si chiama in psicologia

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi è il giorno dopo Natale, e potresti sentirti strano: non sei malato, ma la voglia di fare è pari a zero, la concentrazione è scarsa e l’unica cosa che vuoi è stare fermo. Questo senso di esaurimento non è solo stanchezza fisica dovuta al troppo cibo, ma è una vera e propria spossatezza mentale o “stress da rientro”, e il 26 dicembre è il giorno in cui si fa sentire di più. La nostra mente, durante le feste, è sottoposta a un vero e proprio overload di stimoli: tante persone, chiacchiere, luci, musiche, e la costante necessità di “essere presenti” e socievoli. Il giorno di Natale è il culmine di questo sforzo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

perch233 il 26 dicembre la stanchezza mentale 232 peggio di capodanno e come si chiama in psicologia

© Cultweb.it - Perché il 26 dicembre la stanchezza mentale è peggio di Capodanno (e come si chiama in psicologia)

Leggi anche: "Non solo corpo: qui si allena la mente". Nasce la prima Accademia mentale del Fitness che unisce sport e psicologia

Leggi anche: Napoli, Conte: ”I ragazzi hanno dato tutto contro il Benfica, prima o poi paghi la stanchezza fisica e mentale”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.