Perché gli uomini non hanno più amici veri

Per secoli l’amicizia tra uomini è stata considerata un legame di valore assoluto. Nelle società premoderne era associata a ideali di lealtà, devozione e intesa profonda. In molte culture, anche europee, il linguaggio dell’amicizia poteva essere apertamente affettivo. Dal dialogo Laelius de amicitia di Cicerone dedicato all’amico Tito Pomponio Attico, al celebre saggio De l’amitié di Montaigne sul suo legame con l’amico filosofo Étienne de La Boétie, infinite lettere, diari e opere letterarie mostrano uomini che si relazionavano attraverso termini e pratiche che oggi vengono considerati sentimentali. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

