Uno studio destinato a stravolgere il mondo della medicina: da oggi per prevenire attacchi cardiaci e altri problemi coronarici, basterà un semplice prelievo. Ecco come funzionerà Una sorta di piccolo, grande regalo di Natale, realizzato da un pool di scienziati e destinato a milioni di persone. Un passo in avanti eccezionale, destinato a salvare vite e a regalare una speranza per tante persone. Riuscire a prevenire problemi cardiaci, come un attacco di cuore, sarà molto più semplice: basterà una semplice analisi del sangue. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Per evitare un attacco cardiaco basterà un’analisi del sangue: la scoperta lascia senza parole

Leggi anche: Commette un furto in una fioreria, ma lascia tracce di sangue: inchiodato dalle analisi del dna

Leggi anche: “Vuole fare il Grande Fratello”. Corona senza freni, la confessione a Fiorello lascia tutti senza parole. Cosa ha detto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Attacco cardiaco. I diabetici percepiscono meno il dolore - I diabetici percepiscono in maniera più attenuata il dolore legato a un attacco cardiaco e per questo possono sottovalutare il fenomeno esponendosi a grossi rischi. quotidianosanita.it

Uscire dal prediabete non serve solo a evitare il diabete: riportare la glicemia nella norma dimezza il rischio di infarto, insufficienza cardiaca e morte precoce, con benefici che durano decenni https://tinyurl.com/yhn2b75p - facebook.com facebook