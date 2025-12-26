Pedoni investiti da uno scooter | quattro feriti uno in codice rosso

26 dic 2025

Ancora pedoni investiti a Genova. Dopo le due persone portate in ospedale a Natale in via Piacenza in Val Bisagno dopo l'impatto con un'auto; un nuovo incidente si è verificato nella mattinata di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre a Sampierdarena. Quattro feritiPoco prima delle ore 11, in via. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

