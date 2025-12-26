Pedoni investiti anche a Natale
Pedoni investiti da un'automobile anche a Natale. È successo intorno alle ore 17:40 del 25 dicembre in via Piacenza in Val Bisagno, nella zona delle Gavette. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Squadra Emergenze e Nuova Volontari San Fruttuoso insieme all'automedica, due persone sono.
