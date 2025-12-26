Pedemontana Sociale oltre 8 milioni per il welfare
Oltre 8milioni di euro per dare risposte e sostenere i cittadini e le cittadine dei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) che si trovano in condizioni di fragilità sociale ed economica. Anche nel 2026 l’ente sovracomunale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Pedemontana Sociale, oltre 8 milioni per il welfare
Leggi anche: Povertà, via libera al piano regionale: oltre 79 milioni per un welfare più vicino ai territori
Pedemontana Sociale, oltre 8 milioni per il welfare; Collecchio: Fidas Bormioli Luigi dona pandori per una Natale più dolce nelle Case di accoglienza; Pedemontana Sociale oltre 8 milioni per il welfare.
Pedemontana Sociale, oltre 8 milioni per il welfare - Approvato dal Consiglio dell’Unione il bilancio di previsione e il Piano programmatico dell’azienda che prevede un ampliamento dei servizi e nuovi progetti ... parmatoday.it
Il welfare: una priorità! Anche per il 2026 continueremo, insieme agli altri Comuni dell'Unione, ad investire sul benessere dei nostri cittadini e delle nsotre cittadine attraverso Pedemontana Sociale - facebook.com facebook
Pedemontana Sociale, oltre 8 milioni per il welfare: nuovi servizi e progetti x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.