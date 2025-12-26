Peaky Blinders Netflix rilascia le prime immagini dal film – Foto

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Netflix ha rilasciato le prime immagini in vista dell’arrivo sulla piattaforma del film Peaky Blinders: The Immortal Man con protagonista Cillian Murphy. Dopo il poster ufficiale, e la data che rivela quando il film sequel di Peaky Blinders arriverà sullo schermo, Netflix rilascia delle immagini che mostrano Cillian Murphy nuovamente nei panni di Tommy Shelby. . 🔗 Leggi su 2anews.it

