Paura in Giappone attacco con coltello in una fabbrica | almeno 15 feriti
Un uomo ha aggredito con un coltello e una sostanza irritante i dipendenti al lavoro in una fabbrica di pneumatici della Yokohama a Mishima, nella prefettura di Shizuoka. Il bilancio attuale è di 15 feriti, di cui non si conoscono ancora le condizioni di salute. L’attacco è avvenuto oggi 16 dicembre e ha scatenato il panico nello stabilimento industriale, dove sono intervenuti i soccorritori e forze dell’ordine. Lo stabilimento in cui è avvenuta l’aggressione si chiama Yokohama Rubber December 26, 2025 Arrestato l’aggressore. L’aggressore è stato arrestato. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco e riportato dall’agenzia di stampa giapponese Kyodo, l’uomo avrebbe colpito diverse persone prima con un’arma da taglio e poi spruzzando un liquido urticante, provocando varie ferite ai dipendenti della fabbrica. 🔗 Leggi su Open.online
