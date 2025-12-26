- articolo in aggiornamento - Paura nella capitale francese. Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana e poi si è dato alla fuga ma è stato individuato e arrestato a Sarcelles. Lo ha riferito la società di trasporti pubblici parigina (Ratp). Gli attacchi sono avvenuti nelle stazioni Arts et Métiers, République e Opéra, nel cuore di Parigi, tra le 16.15 e le 16.45, come ha fatto sapere la stessa azienda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Paura a Parigi, tre donne accoltellate in metrò: aggressore arrestato

Leggi anche: Tre donne accoltellate nella metro di Parigi: aggressore in fuga

Leggi anche: Violenza e povertà: il 68% delle donne non lascia l’aggressore per paura di restare senza casa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La paura e l’orgoglio. Intervista a Donna Gottschalkm, che dagli anni 60 ritrae la comunità queer.

Paura a Parigi, tre donne ferite a coltellate nella metropolitana: aggressore in fuga - Paura nella metropolitana di Parigi dove tre donne sono state colpite con un coltello “tra le 16. fanpage.it