Patto di non aggressione reciproca con la Nato Perché la garanzia russa suona più come una minaccia

“La Russia è pronta a firmare un patto di non aggressione reciproca con i paesi Nato”, ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, stando a quanto riporta la Tass. “La Russia è pronta a formalizzare tali impegni sotto forma di un documento scritto e giuridicamente vincolante”. “La sua forma specifica potrà essere determinata durante i negoziati, ma dovrà trattarsi di un atto giuridico internazionale a tutti gli effetti", ha affermato sempre Zakharova. Una garanzia che però, in realtà, è una minaccia, dal momento che dimostra una volta di più il ritorno del putinismo a schemi mentali che la Storia sembrava avere ormai definitivamente superato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

