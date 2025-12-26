Pattinaggio di figura forfait di rilievo agli Europei 2026 Chance importante per gli azzurri
Mancano meno di venti giorni all’inizio dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, per questa edizione in scena a Sheffield (Regno Unito) dal 13 al 18 gennaio. Si tratta di un evento molto importante, non solo in quanto l’ultima gara di rilievo prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma anche per le grandi, grandissime, ambizioni dell’Italia, candidata a vincere il medagliere. A tal proposito, nelle scorse ore è arrivata una notizia di non poco conto, riguardante il forfait di uno dei grandi protagonisti della rassegna: Adam Siao Him Fa. L’atleta francese, da tempo alle prese con alcuni problemi, ha deciso di non prendere parte alla competizione continentale, probabilmente per concentrarsi al meglio sui Giochi, dove concorre per una medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it
