AGI - L' Italia si presenterà ai Campionati europei di pattinaggio di figura di Sheffield (13-18 gennaio) con uno dei contingenti più numerosi di sempre, ben 16 atleti. In occasione della 117esima edizione della kermesse continentale, la squadra italiana sarà presente con tre uomini, altrettante donne e coppie d'artistico, e due di danza. I nomi dei pattinatori italiani che graffieranno il ghiaccio dell'Utilita Arena Sheffield sono stati anticipati dall' International Skating Union (Isu), l'Unione internazionale pattinaggio. Nelle ultime tre edizioni, l'Italia ha vinto il medagliere degli Europei ma non era presente la Russia, storicamente la nazione più forte nel pattinaggio di figura in tutte e quattro le categorie. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Pattinaggio, 16 azzurri agli Europei. Obiettivo il medagliere

