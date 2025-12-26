Passa la paura a Lugo le parole della sindaca
Così la sindaca di Lugo Elena Zannoni: “Ci dispiace tanto aver spostato da casa persone la sera di Natale, ma se fosse successo qualcosa sarebbe stato molto peggio e abbiamo avuto piene importanti. Sono infinitamente orgogliosa delle persone con cui ho lavorato, i colleghi (non solo i sindaci. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
