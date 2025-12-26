Parlamento più snello ma i costi non calano | i conti di Camera e Senato
Doveva alleggerire il peso del Parlamento sulle casse pubbliche la riforma che ha ridotto il numero dei deputati da 630 a 400. Ma dai dati ufficiali del bilancio della Camera dei deputati, però, la promessa di risparmio appare oggi meno solida del previsto.I costi che non calano alla CameraDa una. 🔗 Leggi su Today.it
