Parkinson nuova cura in fase avanzata di sperimentazione | il percorso europeo di Ipx203 contro la malattia

Un’azienda del settore biotech ha annunciato l’arruolamento del primo paziente con malattia di Parkinson avanzata per un nuovo e avveniristico studio europeo. L’iniziativa è firmata Zambon Biotech, azienda biotech parte del gruppo Zambon impegnata nella creazione di farmaci innovativi orientati al paziente tramite lo scouting, l’acquisizione, il licensing e lo sviluppo di nuove molecole. Lo studio europeo è di Fase 3b Adip (Ipx203 in Advanced Parkinson’s disease), progettato per valutare l’efficacia e la sicurezza di Ipx203 rispetto alla levodopacarbidopa a rilascio immediato. – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

