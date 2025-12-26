Parigi tre donne ferite a coltellate in metro | arrestato l’aggressore Esclusa la pista del terrorismo

Un uomo armato di coltello ha aggredito tre donne sulla linea 3 della metropolitana di Parigi nel pomeriggio di venerdì 26 dicembre. Lo ha reso noto la Ratp, la società dei trasporti pubblici parigini. Gli attacchi si sono verificati tra le «16.15 e le 16.45 nelle stazioni Arts et Métiers, République e Opéra», nel cuore della capitale francese. Le vittime sono state soccorse rapidamente dai vigili del fuoco di Parigi e trasportate in ospedale per le cure necessarie. Secondo una fonte di polizia citata da Le Parisien, avrebbero riportato ferite lievi, in particolare alla schiena e alla coscia per due di loro. 🔗 Leggi su Open.online

