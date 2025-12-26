Paradise Lost la presentazione delle opere di Angelo Lupi Tarantino donate al museo diocesano

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDO’ – Si svolgerà sabato sera, alle 19, nella ex cappella del Museo diocesano di Nardò, l’incontro di presentazione della donazione di otto opere pittoriche del maestro Angelo Lupi Tarantino che andranno a implementare la collezione artistica del museo diocesano neretino di piazza Pio XI. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

paradise lost la presentazione delle opere di angelo lupi tarantino donate al museo diocesano

© Lecceprima.it - “Paradise Lost”, la presentazione delle opere di Angelo Lupi Tarantino donate al museo diocesano

Leggi anche: Milano, la Natività di Lorenzo Lotto illumina il Natale al Museo Diocesano

Leggi anche: Al Museo Diocesano di Nardò la rassegna “Spiritus Mundi” tra musica, teatro e conferenze

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.