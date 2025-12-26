Paradise Lost la presentazione delle opere di Angelo Lupi Tarantino donate al museo diocesano
NARDO’ – Si svolgerà sabato sera, alle 19, nella ex cappella del Museo diocesano di Nardò, l’incontro di presentazione della donazione di otto opere pittoriche del maestro Angelo Lupi Tarantino che andranno a implementare la collezione artistica del museo diocesano neretino di piazza Pio XI. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Milano, la Natività di Lorenzo Lotto illumina il Natale al Museo Diocesano
Leggi anche: Al Museo Diocesano di Nardò la rassegna “Spiritus Mundi” tra musica, teatro e conferenze
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Secret Rule: pubblicato il nuovo singolo “Lost In Paradise” feat. Marco Pastorino. Link nei commenti. #secretrule #lostinparadise facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.