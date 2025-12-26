Paperino Topolino Pippo e la magia di quei classici Disney che oggi ci incantano ancora nonostante l' età
Anche dopo quasi un secolo, i classici corti animati con Topolino, Paperino, Pippo e soci riescono ancora a divertirci, emozionarci e stupirci. Come mai non sentono il peso degli anni? Ecco sei piccoli capolavori da (ri)scoprire con occhi nuovi a Natale 2025. In un mondo dove i live action sono all'ordine del giorno e l'animazione è sempre più digitale, i cortometraggi Disney degli anni '30 e '40 resistono al tempo con una forza sorprendente. Ma com'è possibile che ci piacciano ancora così tanto? Forse sarà la bellezza dei disegni fatti a mano o l'umorismo universale, o magari la nostalgia di un'epoca in Technicolor. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
