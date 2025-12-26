Papà scatenato | tutto quello che c’è da sapere sul film

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Papà scatenato: trama, cast e streaming del film su Rai 3. Questa sera, 26 dicembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda il film Papà scatenato, commedia del 2023 diretta da Laura Terruso. Sebastian svela al padre, l’immigrato italiano Salvo, il suo desiderio di sposare la fidanzata Ellie. Salvo allora decide di unirsi alla coppia per conoscere i futuri consuoceri. Vediamo tutte le informazioni come la trama e il cast. Trama. Il film segue la storia di Sebastian (Sebastian Maniscalco), proveniente da una famiglia di origini italiane. Suo padre Salvo (Robert De Niro), infatti, è un immigrato italiano, trasferitosi diversi decenni prima negli Stati Uniti, dove ha lavorato come parrucchiere. 🔗 Leggi su Tpi.it

pap224 scatenato tutto quello che c8217232 da sapere sul film

© Tpi.it - Papà scatenato: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Stolen: tutto quello che c’è da sapere sul film

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Strappalacrime: Sky chiama suo padre due volte dicendo che non c’è cibo a casa”

Video “Strappalacrime: Sky chiama suo padre due volte dicendo che non c’è cibo a casa”

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.