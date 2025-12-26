Papa Leone XIV | Oggi chi crede nella pace è ridicolizzato e accusato di favorire i nemici
(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 26 dicembre 2025 "Nelle condizioni di incertezza e di sofferenza del mondo attuale sembrerebbe impossibile la gioia. Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici. Il cristiano però non ha nemici, ma fratelli e sorelle, che rimangono tali anche quando non ci si comprende" così Papa Leone XIV nell'Angelus di Santo Stefano. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: L’Angelus di Santo Stefano di papa Leone: “Chi crede nella pace ridicolizzato e accusato di favorire nemici”
Leggi anche: “Ridicolizzato e accusato di favorire i nemici”, Papa Leone shock durante l’Angelus: parole da brividi
Nel bambino Gesù, Dio dà al mondo una vita nuova: la sua, per tutti; Messa di Natale, omelia di Papa Leone XIV: Economia distorta tratta uomini come merci; Leone XIV: alla messa della notte di Natale, “mentre l’economia tratta gli uomini come merce, Dio rivela la dignità”; Papa Leone XIV incontra la Curia: «Basta con la ricerca del potere e la smania di primeggiare, sia pace anche fra noi».
Papa Leone XIV: "Nessuna potenza prevale sull'opera di Dio, c'è chi antepone pace a proprie paure" - Dovunque nel mondo c’è chi sceglie la giustizia anche se costa, chi antepone la pace alle proprie paure, chi serve i poveri invece ... ilgiornale.it
Papa Leone XIV: "Basta guerra in Ucraina, ora Mosca e Kiev dialoghino" - Poi il bagno di folla tra i fedeli sotto la pioggia e la benedizione solenne dalla Loggia (ANSA) ... ansa.it
Papa Leone XIV invoca la pace per i conflitti globali - Il Pontefice ha lanciato un accorato appello per la pace mondiale, ricordando le vittime dei conflitti in Ucrina e in Medio Oriente, ma anche di quelli dimenticati e invocando dialogo e riconciliazion ... msn.com
EWTN Italia. . Iscriviti alla nostra newsletter qui https://mailchi.mp/ewtn/italia Segui in DIRETTA l’Angelus di Papa Leone XIV da Piazza San Pietro. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media Visita il nostro sito web: https://ww - facebook.com facebook
Le celebrazioni religiose di #Natale con #PapaLeone XIV. Il Pontefice, il Natale del Signore è il Natale della #Pace di Redazione Web x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.