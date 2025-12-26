Papa Leone XIV | Nessuna potenza prevale sull' opera di Dio c' è chi antepone pace a proprie paure – Il video

(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 26 dicembre 2025 "Nessuna potenza, però, fino a oggi, può prevalere sull’opera di Dio. Dovunque nel mondo c’è chi sceglie la giustizia anche se costa, chi antepone la pace alle proprie paure, chi serve i poveri invece di sé stesso. Germoglia allora la speranza, e ha senso fare festa malgrado tutto" così Papa Leone XIV nell'Angelus di Santo Stefano. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

