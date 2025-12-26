Papa Leone XIV e la sfida della pace | Anche Santo Stefano morì perdonando come Gesù

Un messaggio di forte cristianità quello inviato da Papa Leone XIV nell’Angelus, in cui ha rimarcato lo spirito quieto della fede e la rinascita progressiva di Cristo. “Oggi è il ‘natale’ di Santo Stefano, come usavano dire le prime generazioni cristiane, certe che non si nasce una volta sola. Il martirio è nascita al cielo: uno sguardo di fede, infatti, persino nella morte non vede più soltanto il buio”. Poi ha fatto riferimento all’esistenza del genere umano e alla sua importanza: “Noi veniamo al mondo senza deciderlo, ma poi passiamo attraverso molte esperienze in cui ci è chiesto sempre più consapevolmente di ‘venire alla luce’, di scegliere la luce”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

