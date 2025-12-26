Papa Leone un Angelus politico per Santo Stefano | Ridicolizzati e spinti fuori

"Chi crede alla Pace viene ridicolizzato, spesso spinto fuori dal discorso pubblico". L'omelia di Santo Stefano di Papa Leone XIV è ancora più dura ed esplicita di quella pronunciata dallo stesso balcone di piazza San Pietro il mattino del 25 dicembre. Durante l' Angelus di oggi, il Pontefice ha ricordato l'esempio del primo martire del cristianesimo, che ha anteponendo la Pace e i poveri alla paura e all'egoismo. Dalla finestra dello studio privato del Palazzo Apostolico Vaticano Prevost nel rivolgersi ai fedeli presenti in piazza si è soffermato sulla figura di Santo Stefano, che con coraggio diede la vita come primo testimone della fede cristiana, per garantire che ancora oggi "dovunque nel mondo c'è chi sceglie la giustizia anche se costa, chi antepone la Pace alle proprie paure, chi serve i poveri invece di sé stesso".

