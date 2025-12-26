Durante l'Angelus di oggi, in occasione della festa di santo Stefano, Papa Leone XIV ha ricordato l'esempio del primo martire del cristianesimo, che ha anteponendo la pace e i poveri alla paura ed all'egoismo. Dalla finestra dello studio privato del Palazzo Apostolico Vaticano il Papa nel rivolgersi ai fedeli presenti in piazza San Pietro si è soffermato sulla figura di Santo Stefano, che con coraggio diede la vita come primo testimone della fede cristiana, per garantire che ancora oggi "dovunque nel mondo c'è chi sceglie la giustizia anche se costa, chi antepone la pace alle proprie paure, chi serve i poveri invece di sé stesso". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Papa: "Chi crede alla pace viene ridicolizzato, spinto fuori da discorso pubblico"

Leggi anche: Il Papa all’Angelus: “Chi oggi crede alla pace è spesso ridicolizzato e spinto fuori dal discorso pubblico”

Leggi anche: Il Papa: "Chi crede alla pace oggi è ridicolizzato ed espulso dal discorso pubblico"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

CULTURA – Yehuda Amichai, la pace e il papa americano; Padre Pizzo: riportare la pace al centro delle nostre vite come chiede il Papa; Messaggio del Papa per la pace: Maria Agnese Moro, “mio padre un martire? Tutta la sua vita è stata dedicata a cercare la pace”; Papa Leone XIV celebra i riti di Natale: Pace per Israele e Palestina, cessi fragore delle armi in Ucraina.

Papa “Chi crede a pace viene spesso ridicolizzato” - CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Nelle condizioni di incertezza e di sofferenza del mondo attuale sembrerebbe impossibile la gioia. lagazzettadelmezzogiorno.it