Papa | chi crede a pace spesso deriso

12.45 "Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato,spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici. Ma il cristiano non ha nemici" e può opporre "la cura alla prepotenza, la fede alla sfiducia". Così il Papa all' Angelus nel giorno di Santo Stefano Il primo martire perdonò ai carnefici, con "una forza più vera di quella delle armi, una forza gratuita. Questo è rinascere, questo è venire nuovamente alla luce, questo è il nostro Natale!". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
