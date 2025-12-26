Papa all’Angelus | Spesso ridicolizzato chi oggi crede alla pace e ha scelto via disarmata
(Adnkronos) – "Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici". Così Papa Leone XIV nell'Angelus recitato in Piazza San Pietro. "Oggi è il 'natale' di Santo Stefano, come usavano dire . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Il Papa all’Angelus: “Chi oggi crede alla pace è spesso ridicolizzato e spinto fuori dal discorso pubblico”
Leggi anche: Il Papa all'Angelus di Santo Stefano: «Chi crede alla pace viene spesso ridicolizzato»
PAPA: CHI CREDE IN PACE SPESSO RIDICOLIZZATO - Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, ... 9colonne.it
Papa all'Angelus: "Spesso ridicolizzato chi oggi crede alla pace e ha scelto via disarmata" - 'Esempio di mitezza, di coraggio e di perdono di Santo Stefano accompagni quanti si impegnano nelle situazioni di conflitto per promuovere il dialogo, la riconciliazione e la pace' ... adnkronos.com
Il papa all’Angelus di Santo Stefano: «Chi crede nella pace è spesso ridicolizzato» - Il pontefice, in piazza San Pietro, torna a chiedere la fine delle guerre, dopo l’omelia di Natale in cui ha richiamato l’attenzione sulla sofferenza dei civili di Gaza ... editorialedomani.it
Il Papa all'Angelus di Santo Stefano: «Chi crede alla pace viene spesso ridicolizzato» x.com
EWTN Italia. . Iscriviti alla nostra newsletter qui https://mailchi.mp/ewtn/italia Segui in DIRETTA l’Angelus di Papa Leone XIV da Piazza San Pietro. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media Visita il nostro sito web: https://ww - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.