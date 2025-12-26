Papa all’Angelus | Spesso ridicolizzato chi oggi crede alla pace e ha scelto via disarmata

"Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici". Così Papa Leone XIV nell'Angelus recitato in Piazza San Pietro. "Oggi è il 'natale' di Santo Stefano, come usavano dire .

