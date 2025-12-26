Papa a San Pietro per l' Angelus di Santo Stefano | Sostenere i cristiani perseguitati

Nel giorno dedicato a Santo Stefano protomartire, Papa Leone XIV ha richiamato i fedeli al significato più profondo del Natale e della testimonianza cristiana in un mondo segnato da incertezza, sofferenza e conflitti. Affacciandosi dalla finestra dello studio del Palazzo Apostolico per la recita dell’Angelus, il Pontefice ha sottolineato come "nelle condizioni di incertezza e di sofferenza del mondo attuale sembrerebbe impossibile la gioia. Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado accusato di favorire avversari e nemici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Papa a San Pietro per l'Angelus di Santo Stefano: "Sostenere i cristiani perseguitati" Leggi anche: Angelus Santo Stefano, Papa: “Chi crede nella pace viene ridicolizzato” Leggi anche: Il Papa all'Angelus di Santo Stefano: «Chi crede alla pace viene spesso ridicolizzato» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Il Papa: preghiamo perché tutti i bambini del mondo vivano in pace; Le celebrazioni natalizie di papa Leone XIV; Il 21 dicembre la Benedizione dei Bambinelli; Leone XIV: Giuseppe, uomo fragile rinuncia alle sicurezze per abbandonarsi a Dio. Papa a San Pietro per l'Angelus di Santo Stefano: "Sostenere i cristiani perseguitati" - Papa Leone XIV, nell’Angelus di Santo Stefano, richiama al senso del Natale come gioia possibile anche nel dolore. ilgiornale.it

L’Angelus di Santo Stefano di papa Leone: “Chi crede nella pace ridicolizzato e accusato di favorire nemici” - “Chi oggi crede alla pace e ha scelto la via disarmata di Gesù e dei martiri è spesso ridicolizzato, spinto fuori dal discorso pubblico e non di rado ... fanpage.it

Papa: “Chi crede nella pace viene ridicolizzato” - Durante l'Angelus di oggi, in occasione della festa di santo Stefano, Papa Leone XIV ha ricordato l'esempio del primo martire del cristianesimo, che ha ... lapresse.it

SANTA MARIA DELLA PACE La prima chiesa, commissionata da Papa Sisto IV ed edificata probabilmente da Baccio Pontelli, viene restaurata per volontà di Papa Alessandro VII dall'architetto Pietro da Cortona. Sarà proprio quest'ultimo ad aggiungere la - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.