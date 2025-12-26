Pandoro o panettone quale fa ingrassare di più?

Le festività natalizie sono il periodo principe dei dolci, con buona pace della linea. Assoluti protagonisti sulle tavole italiane sono il pandoro e il panettone: ma quale dei due fa ingrassare di più? Ecco le differenze. Pandoro e panettone: le differenze

Ha più calorie il panettone o il pandoro? L’esperto risponde - Chi, durante le festività natalizie, non si è lasciato tentare da una squisita fetta di panettone per poi chiedersi quante calorie contenesse e innescando così una vera e propria disputa tra parenti e ... dilei.it

