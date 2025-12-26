Panarotta niente apertura per Santo Stefano | cos' è successo
“Negli ultimi giorni abbiamo lavorato intensamente insieme ai tecnici incaricati della verifica delle condizioni del manto nevoso, con l’obiettivo di garantire l’apertura delle piste nella giornata di oggi. Nonostante l’impegno profuso, ad oggi non sussistono le condizioni necessarie per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Cos’è Santo Stefano e perché si festeggia?
Leggi anche: Niente messa di Santo Stefano sott'acqua oggi
Il cannone che spara neve con temperature positive, la Trentino ski academy e i voucher per le scuole, la Panarotta corre per ripartire: Un messaggio di futuro; Panarotta: oggi i collaudi, piste aperte con Santo Stefano; Non si scia sulla Panarotta: salta la ripartenza e le piste rimarranno chiuse. Apertura rimandata, a data da destinarsi, per motivi di sicurezza; Apertura degli impianti in dubbio, sono ore decisive (e di attesa) per vedere rivivere la Panarotta.
Panarotta, niente apertura per Santo Stefano: cos'è successo - “Negli ultimi giorni abbiamo lavorato intensamente insieme ai tecnici incaricati della verifica delle condizioni del manto nevoso, con l’obiettivo di garantire l’apertura delle piste nella giornata di ... trentotoday.it
Non si scia sulla Panarotta: salta la ripartenza e le piste rimarranno chiuse. "Apertura rimandata, a data da destinarsi, per motivi di sicurezza" - La società che gestisce l'impianto, la Lagorai 2002, lo ha comunicato in una nota ufficia ... ildolomiti.it
Panarotta: collaudi al via, piste aperte con Santo Stefano - La nuova società che gestisce gli impianti sta garantendo una apertura sperimentale - rainews.it
NIENTE SCI SULLA PANAROTTA "Ad oggi non sussistono le condizioni necessarie per assicurare un’apertura delle piste in totale sicurezza per tutti gli sciatori" Così la cordata che gestisce gli impianti sulla Panarotta. La debole nevicata della viglia di natale - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.