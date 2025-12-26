che piace anche ai bianconeri. L’ Inter sta pianificando con estrema cura le prossime mosse di mercato, cercando di bilanciare le necessità immediate con una visione a lungo termine per potenziare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. In Viale della Liberazione, i fari sono accesi non solo sulla difesa centrale e sulla successione di Yann Sommer — il cui contratto scadrà il 30 giugno 2026 — ma soprattutto sulla corsia destra, dove l’infortunio di Denzel Dumfries ha creato un’urgenza imprevista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palestra Juve, l’Inter chiede informazioni all’Atalanta: la risposta gela Marotta, ecco il prezzo del giocatore

Leggi anche: Palestra Inter, Marotta prepara l’accelerata decisiva! Trovato l’incastro con Atalanta e Cagliari? Ecco i calciatori coinvolti

Leggi anche: Palestra Juve, Sky: l’Inter lo ha messo nel mirino! Il prezzo dell’Atalanta e i possibili sviluppi a breve termine

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Frattesi Juve l’Inter chiede Cambiaso | la risposta bianconera.

Romano: “L’Atalanta per Palestra chiede una cifra vicina ai 40 milioni. Juventus e Inter…” - Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato dell’interesse della Juventus per Marco Palestra: “Seguiremo Sviluppi anche su un giocatore fantastico e ne siamo veramente contenti ... tuttojuve.com