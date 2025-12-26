Palestinese uccide due israelianipreso

18.00 Un sospetto terrorista autore di una serie di investimenti e accoltellamenti mortali in Israele è stato colpito e ferito da un passante civile mentre fuggiva in auto verso Afula, nel nord del Paese. Lo ha chiarito la polizia israeliana che in precedenza aveva annunciato di averlo "neutralizzato". L'uomo, palestinese, è stato arrestato. Avrebbe ucciso una 19enne a coltellate vicino al kibbutz Tel Yosef,nella valle di Jezreel, e un 68enne a Beit She'an. Katz, ministro Difesa d'Israele, ordina azione Idf in villaggio dell'aggressore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

