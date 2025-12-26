Palermo sempre più internazionale Natale da record per l' aeroporto con 115 mila passeggeri
Nel periodo compreso tra il 22 e il 28 dicembre transiteranno dall’aeroporto di Palermo Falcone Borsellino circa 115 mila passeggeri, in entrata e in uscita. Il dato complessivo evidenzia una tenuta della domanda, con una crescita significativa del traffico internazionale, superiore al 20%, a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
