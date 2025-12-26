Palermo-Padova sabato 27 dicembre 2025 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Turno numero 18 di Serie B che nella sua penultima gara vede il Palermo di Inzaghi impegnato in casa contro il neopromosso Padova di Andreoletti. I rosanero proseguono nella loro serie positiva e sono a soli 4 punti dal secondo posto, forti di una delle migliori difese della cadetteria e di un ruolino al Barbera che li ha visti sconfitti una sola volta in 9 gare. . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

