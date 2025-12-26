Palermo meta turistica anche in inverno Natale promosso | hotel verso il tutto esaurito a Capodanno
Il turismo a Palermo conferma un cambiamento strutturale nelle abitudini di viaggio: si parte sempre prima, anche a Natale. Già dal 22 dicembre, secondo le stime di Federalberghi Palermo, le strutture alberghiere della città hanno iniziato a registrare presenze significative, con un’occupazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
