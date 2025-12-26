Pace in Ucraina Ryabkov | Soluzione vicina serve l’ultimo sforzo

Per il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, una soluzione al conflitto in Ucraina «è vicina, occorre l’ultimo sforzo». Ma Kiev e l’Europa, ha aggiunto, sembrano «rafforzare gli sforzi per affossare l’accordo». Lo ha dichiarato intervenendo al talk show «60 Minuti», sull’emittente Rossija-1. «Credo che il 25 dicembre 2025 rimarrà nella nostra memoria come una pietra. 🔗 Leggi su Feedpress.me

