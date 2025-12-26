Pace in Ucraina Ryabkov | Soluzione vicina serve l’ultimo sforzo

Per il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, una soluzione al conflitto in Ucraina «è vicina, occorre l'ultimo sforzo». Ma Kiev e l'Europa, ha aggiunto, sembrano «rafforzare gli sforzi per affossare l'accordo». Lo ha dichiarato intervenendo al talk show «60 Minuti», sull'emittente Rossija-1. «Credo che il 25 dicembre 2025 rimarrà nella nostra memoria come una pietra.

Guerra Ucraina-Russia verso la fine, per Mosca la pace non è mai stata così vicina: Zelensky incontrerà Trump - Mosca sostiene che una soluzione al conflitto in Ucraina sia più vicina che mai, ma accusa Kiev e l’Europa di lavorare per “affossare l’accordo”. virgilio.it

PACE IN UCRAINA, PER MOSCA L’ACCORDO È VICINO - Il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha affermato, in un’intervista esclusiva ad Abc news, che le parti coinvolte nel conflitto ... opinione.it

UCRAINA | Il Papa: "Chi crede alla pace oggi è ridicolizzato ed espulso dal discorso pubblico. Persino viene accusato di favorire avversari e nemici" #ANSA facebook

#LeoneXIV Appello per la Pace in #Ucraina del Pontefice nel messaggio natalizio "Urbi et Orbi". Nella messa di Natale, il Papa ha ricordato la situazione in #MedioOriente. Di Francesca Paltracca #GR1 x.com

