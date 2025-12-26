Il 6 marzo prenderà il via sugli schermi di Starz la messa in onda dell'ultima stagione della serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon. Il 6 marzo debutterà sugli schermi americani la stagione 8 della serie Outlander, l'ultima dell'adattamento televisivo dei romanzi di Diana Gabaldon, e il teaser trailer condiviso online da Starz regala nuove anticipazioni. Il progetto non sarà però l'ultimo dedicato alla famiglia Fraser, essendo stato prodotto lo show prequel intitolato Blood of my Blood, che racconterà la storia dei genitori dei due protagonisti. Cosa racconteranno gli episodi dell'ultima stagione della serie Nell'ottava stagione di Outlander, Jamie (Sam Heughan) accenna al destino dei Fraser, sottolineando che niente può preparare al modo in cui si concluderà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Outlander 8: il destino della famiglia Fraser è incerto nel teaser dell'ultima stagione

