Ostia Square Jam | sport e musica live in piazza Anco Marzio

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo estivo con gli eventi di San Felice Circeo e Itri, da domani, sabato 27 dicembre e per tre giorni tutti in piazza a Ostia per fare sport, cantare e ballare, in occasione dell'ultima entusiasmante tappa dello Square Jam, format finanziato dall’Assessorato allo Sport della Regione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

ostia square jam sport e musica live in piazza anco marzio

© Romatoday.it - Ostia Square Jam: sport e musica live in piazza Anco Marzio

Leggi anche: La testimonianza del carabiniere eroe, poi musica e sport: il 118 scende in piazza

Leggi anche: Lucky Salvadori live - Jam session Spaventapasseri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Break dance, musica e festa: il X Municipio accende le piazze tra Ostia, Acilia e la Madonnetta; (AGR) Ostia, il Capodanno accende le luci, da piazza Anco Marzio al Parco della Madonetta per finire alla stazione di Acilia.

ostia square jam sportOstia Square Jam - Da sabato 27 a lunedì 29 dicembre si chiude a piazza Anco Marzio il tour a ingresso gratuito dedicato agli urban sports e live music per vivere la città e i suoi spazi ... tuttosport.com

Concerti, cultura e sport: così rinasce il Porto di Ostia per sconfiggere il malaffare - Il Porto di Ostia, sequestrato all'imprenditore Mauro Balini a processo per bancarotta, è pronto a rifarsi il look in vista dell'estate. romatoday.it

Onorato: "Torna il calciomercato di Sky Sport al Pontile di Ostia: cinque serate gratuite di spettacoli" - Dopo l'esperienza dell'anno scorso, abbiamo riportato una delle trasmissioni sportive più seguite dagli ... corrieredellosport.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.