Ostia Square Jam | sport e musica live in piazza Anco Marzio
Dopo il successo estivo con gli eventi di San Felice Circeo e Itri, da domani, sabato 27 dicembre e per tre giorni tutti in piazza a Ostia per fare sport, cantare e ballare, in occasione dell'ultima entusiasmante tappa dello Square Jam, format finanziato dall’Assessorato allo Sport della Regione. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Break dance, musica e festa: il X Municipio accende le piazze tra Ostia, Acilia e la Madonnetta; (AGR) Ostia, il Capodanno accende le luci, da piazza Anco Marzio al Parco della Madonetta per finire alla stazione di Acilia.
Ostia Square Jam - Da sabato 27 a lunedì 29 dicembre si chiude a piazza Anco Marzio il tour a ingresso gratuito dedicato agli urban sports e live music per vivere la città e i suoi spazi ... tuttosport.com
