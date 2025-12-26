Ossessionato dal denaro | Zalone ribalta l’accusa e punge l’ex produttore sugli incassi | Che dolore

Checco Zalone sceglie l’ironia per replicare a Pietro Valsecchi, che nei giorni scorsi lo aveva descritto come “ossessionato dal denaro”. Nell’intervista, l’attore e autore barese smonta le accuse con battute affilate, numeri alla mano e qualche frecciata all’ex produttore storico. L’attore apparentemente non si scompone quando gli viene chiesto conto delle parole di Pietro Valsecchi, che al Corriere lo aveva dipinto come un artista troppo concentrato sugli incassi e desideroso di piacere agli intellettuali di sinistra: “Sono attento al denaro proprio per poter finalmente piacere all’intellighenzia di sinistra”, scherza Zalone, ribaltando l’accusa con uno dei suoi paradossi preferiti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

